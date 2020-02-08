«Красив как Бог»: Наташа Королева показала Тарзана в маске кентавра

Наташа Королева выложила пикантное фото своего мужа Сергея Глушко, более известного как Тарзан, на своей странице в Instagram. Черно-белый кадр артистка выложила в преддверии его юбилейного шоу.

На снимке 49-летний артист предстал в белой маске кентавра с рогами. У знаменитости распущены волосы, а в его руках — красная роза, которая, как яркое пятно бросается в глаза зрителю. Также на фото можно разглядеть мускулистые плечи звезды.

Instagram @koroleva__star

Многочисленные поклонницы артиста эмоционально отреагировали на откровенный кадр кумира и не стеснялись оставлять комплименты Глушко под постом его жены.

«Красив как Бог»;

«Фотка-огонь!»;

«Восставший из ада», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мускулистый Тарзан примерил костюм киборга.