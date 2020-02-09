«Секси»: звезда «Дома-2» Марго Овсянникова приняла ванну в ботфортах

Экс-участница «Дома-2» Марго Овсянникова порадовала фанатов откровенным роликом. Знаменитость опубликовала видео бекстейджа творческого процесса в Instagram. Автором видеозаписи выступил фотограф под именем Mister Gada.

На кадрах звезда позирует в белой мужской рубашке и высоких ботфортах на каблуках. В таком сексуальном наряде участница телестройки смело забралась в ванну и облила себя струями воды, а также исполнила эротичный танец на камеру.

«Сегодня была очень классная съемка. Это так классно, когда фотографии проявляются сразу! И на полароид фотографии получаются естественные, согласны? В них больше эмоций! Спасибо @mistergada2 за съемку и образы!» — подписала пост звезда.

Instagram @mmmargaaret

Многочисленные поклонники звезды «Дома-2» посмотрели видео за сутки свыше 50 тысяч раз. Фанаты написали жгучей сексуальной блондинке комплименты под постом.

«Марго, ты — женщина-огонь»;

«Как красиво, с такой стрижкой Марго»;

«Секси»;

«Красотка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что возлюбленный Марго Овсянниковой подарил ей квартиру за 20 миллионов рублей.