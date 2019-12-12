Возлюбленный Марго Овсянниковой подарил ей квартиру за 20 миллионов рублей

Экс-участница «Дома-2» Марго Овсянникова рассказала о шикарном подарке от своего возлюбленного по имени Виталий, пишет «СтарХит». Мужчина подарил девушке просторную квартиру в одном элитном жилом комплексе столицы, стоимостью 20 миллионов рублей. Об этом он сообщил Овсянниковой во время совместного отдыха на Кипре.

«Я не ожидала такого от Виталия, хотя он никогда не скупился на подарки. В честь него я даже записала песню, а Виталий помог снять клип. Думаю, что наконец нашла своего принца», — признается знаменитость.

Овсянникова отметила, что квартира, которую ей презентовал любимый, уже с готовым ремонтом. В ближайшее время девушка планирует заехать в новое жилье.

«Хочу обставить ее по своему вкусу и свить уютное гнездышко», — делится планами звезда.

Instagram @mmmargaaret

Знакомые пары уверены, что дело идет к свадьбе, сама Марго мечтает о торжестве в следующем году.

Звезда скандального шоу встретила свою новую любовь в одном из караоке-баров. В отличие от других мужчин, которые раньше обращали внимание только на ее внешность певицы, новый кавалер оценил вокальные данные девушки.

Виталий — сын богатого человека и сам занимается предпринимательской деятельностью. Возлюбленный исполнительницы уже не в первый раз преподносит ей шикарные подарки. К примеру, несколько месяцев назад он подарил ей машину за восемь миллионов рублей. Также, он презентовал ей бриллиантовое кольцо, стоимость которого 50 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Дома-2» Марго Овсянникова показала фанатам танец к новому клипу.