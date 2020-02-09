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«Почему бы и нет?» — Савичева о решении Фадеева распустить всех артистов лейбла Malfa

, 20:27 | Ниса Мурзанаева 317

Несколько дней назад певица выпустила свой первый альбом без поддержки продюсера.

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Фото, видео: Instagram @yuliasavicheva

Российская певица Юлия Савичева около года назад прекратила сотрудничество с продюсером Максимом Фадеевым. На днях артистка выпустила свой первый альбом без поддержки экс-наставника. Звезда опубликовала в Instagram видео, в котором поблагодарила слушателей за высокую оценку ее новой пластинки.

«Дни.ру» пишут — поп-дива совсем не жалеет, что разорвала контракт с музыкальным деятелем. Однако Юлия Савичева подчеркивает, что своей успешной карьерой она обязана Максиму Фадееву.

Недавно музыкант заявил о том, что заканчивает сотрудничество со всеми артистами лейбла Malfa. Известно, что продюсер уже вовсю работает с новыми талантами. Певица взялась прокомментировать необычное решение бывшего наставника.

«Ему виднее. Если ему это удобно, если ему так нравится, конечно, почему бы и нет», — высказалась знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Савичева удивила фанатов татуировкой.

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