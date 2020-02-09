Здание фабрики горит во Владимирской области на площади в 1600 квадратов

Здание фабрики горит во Владимирской области на площади в 1600 квадратных метров. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло на мебельной фабрике в городе Радужный.
Обстоятельства пожара устанавливаются.
Сегодня, 21:14 | Светлана Шевченко Происшествия Срочная новость 143
ЧП произошло на мебельной фабрике в городе Радужный.
Здание фабрики горит во Владимирской области на площади в 1600 квадратных метров. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло на мебельной фабрике в городе Радужный.
Обстоятельства пожара устанавливаются.
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