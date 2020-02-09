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  4. Здание фабрики горит во Владимирской области на площади в 1600 квадратов

Здание фабрики горит во Владимирской области на площади в 1600 квадратов

, 21:14 | Светлана Шевченко Срочная новость 143

ЧП произошло на мебельной фабрике в городе Радужный.

Здание фабрики горит во Владимирской области на площади в 1600 квадратных метров. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло на мебельной фабрике в городе Радужный.

Обстоятельства пожара устанавливаются. 

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