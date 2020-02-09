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  4. Герб СССР с «Родины-матери» в Киеве предложили демонтировать

Герб СССР с «Родины-матери» в Киеве предложили демонтировать

, 23:40 | Сергей Зеленский 15

Некоторые украинские активисты не только стремятся уничтожить то, что появилось еще до их рождения, но выслужиться перед нынешней властью.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Michael Kudryavtsev, Facebook @anton.drobovych

Новый глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович предложил свой «оригинальный» способ воплощения закона о так называемой декоммунизации. 34-летний уроженец Киева решил сделать себе пиар на идее демонтажа герба СССР с монумента «Родина-мать», установленном на правом берегу Днепра в 1981 году.

«Это вполне возможно, и с технической точки зрения тоже. Это ряд процедур, технических и юридических, которые нужно выполнить. Здесь надо меньше хайпа. Просто спокойно сделать дело», — приводит его слова ФАН.

Стоит отметить, что это далеко не первая «инициатива» Дробовича. Ранее он предлагал «переодеть» памятники советской эпохи в некие арт-объекты с тем, чтобы они не несли в себе «пропагандистского» смысла.

В мае 2015 года «благодаря» усилиям бывшего тогда президента Украины Петра Порошенко начал действовать закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он предусматривает переименование географических объектов, названных в честь советских деятелей, и запрещает соответствующую символику. Институт национальной памяти составил список из более чем 500 имен, которые подпадают под действие закона. В частности, власти Харькова в ближайшее время собираются демонтировать памятник маршалу Победы Георгию Жукову.

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