Гороскоп на 10 февраля: убывающая Луна в Стрельцах обострит интуицию

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 февраля убывающая Луна в Стрельцах обострит интуицию, а события для представителей всех знаков зодиака будут прямым результатом действий и мыслей. Проявленная агрессия тут же вернется к вам, равно как и добрые дела и альтруистические порывы. Внимательно следите за своими словами и поступками и слушайте свой внутренний голос.

♈ Овен

Забавно, что люди называют интуицию шестым чувством, хотя на самом деле это наше основное чувство. Вы когда-нибудь входили в комнату и чувствовали, что что-то не так? Или слушали чью-то историю и сразу понимали, что она не соответствует истине? Не все можно объяснить логически. Есть некоторые вещи, которые мы знаем, потому что мы одарены внутренней мудростью. Научитесь доверять этой мудрости, и ваша жизнь в корне изменится.

Космический совет: принимайте решения, полагаясь на интуицию.

♉ Телец

Если у вас есть крыша над головой, еда на тарелке и хотя бы горстка людей, которые любят вас безоговорочно, вы благословенны. Мы принимаем мелочи как должное, но именно они делают нашу жизнь стоящей. Благодарите и за большое, и за малое и смотрите, как умножается вокруг вас хорошее.

Космический совет: вознесите благодарственную молитву за все хорошее.

♊ Близнецы

В то время как все мы желаем счастья, что-то постоянно вселяет в нас неуверенность. Беда в том, что нас воспитали в убеждении, что хорошее не длится вечно. То, что мы делимся с окружающими своими радостными моментами, так или иначе притягивает энергию зависти от других и подрывает наше благополучие. Но то, что предназначено быть вашим, должно быть вашим. Никто не может отнять это у вас, Близнецы, если только вы сами не позволите им.

Космический совет: Ощущение счастья — признак того, что вы на правильном пути.

♋ Рак

Вы совершенно счастливы, вполне способны позаботиться о себе и удовлетворить свои эмоциональные потребности. Так почему же вы решили быть с человеком, у которого нет ничего ценного, что он мог бы привнести в вашу жизнь? Перестаньте искать любовь и одобрение извне, и вы найдете ощущение дома внутри себя. Помните, что вы не можете создать пространство для здоровых отношений, пока не почувствуете себя целостным и завершенным.

Космический совет: совершенствуйте искусство возвращения к себе.

♌ Лев

Если вы росли в культуре, которая стыдила вас за ваши чувства требовала от вас «приемлемого» поведения, скорее всего, вы научились подавлять свое подлинное «Я». Но у вас нет причин следовать старому сценарию и прислушиваться к своим страхам и чувству вины. Эта глава вашей жизни требует, чтобы вы противостояли так называемой тьме, чтобы обрести свою свободу. Вселенная дает вам шанс начать все с чистого листа.

Космический совет: позвольте проявиться той части себя, которую вы подавили.

♍ Дева

Все, что произошло, привело вас к этой точке вашего опыта. Следовательно, ничто не пропадает зря. Будьте благодарны за то, что не сработало, за уроки, которые разорвали вас на части. Радения учат нас тому, чему никогда не научат взлеты. Значит ли это, что вы обречены? О, не надо так драматизировать, Девы! Только потому, что-то, о чем вы молились, еще не проявилось, не означает, что не следует доверять высшим силам.

Космический совет: верьте, что судьба повернется к тебе лицом

♎ Весы

Вы можете выбрать: либо источать яд на окружающих из-за выпавших на вашу долю испытаний и невзгод, либо использовать свою боль как топливо для духовного роста. Обратите свои раны в мудрость, Весы. Вы ничего не можете сделать, чтобы изменить прошлое, но вы властны над настоящим моментом.

Космический совет: пусть боль сделает вас лучше.

♏ Скорпион

Хотите услышать прописную истину? То, что не убивает вас, делает вас сильнее. Сегодня подходящий момент для того, чтобы поблагодарить судьбу за проблемы, которые вы преодолели, и духовные уроки, которые вы извлекли из этого опыта. Вы вступаете в свой свет, Скорпион, и боже, о боже, он ослепителен! Помните, что вещи, которые когда-то казались вам естественными, могут не вписаться в новую главу Восхождения.

Космический совет: отпустите сопротивление.

♐ Стрелец

Ограничения против возможностей. Откуда вы действуете и какими способами сдерживаете себя? Да, вы обладаете навыками и ресурсами, необходимыми для преодоления данных проблем, Стрельцы. Сегодня вы можете оказаться на распутье. Ответ на вопрос: «в какую сторону мне идти» можно найти, заглянув в себя. Наш внутренний голос никогда не лжет.

Космический совет: следуйте своему внутреннему голосу.

♑ Козерог

Неудачи носят временный характер. Что делает их постоянными, так это чувства и ожидания, связанные с действием. Остерегайтесь цепляться за прошлое или проигрывать старую пленку снова и снова в своей голове. Как только вы примете то, что не можете изменить, вы освободите место для чудес. «Я не потерпел неудачи. Я только что нашел десять тысяч способов, которые не сработают». Пусть слова Томаса Альвы Эдисона напомнят вам, что нужно быть терпеливым и настойчивым.

Космический совет: примите то, чего вы не можете изменить.

♒ Водолей

Если вы счастливы, то это благодаря самому себе. Если вы застряли в петле, это результат вашего действия или бездействия. В чем вы сомневаетесь, Водолей? Какие старые модели повторяете? Ваше внимание зациклено на том, что отравляет вам существование, вместо того, чтобы двигаться дальше. В минуты сомнений обратитесь к своему внутреннему запасу мужества.

Космический совет: создайте пространство для отношений, которые послужат высшему благу.

♊ Рыбы

Будьте осторожны: вы будете вызваны. Когда вы движетесь в потоке, имейте в виду, что каждый работает в своем собственном темпе. Тот факт, что вы стремитесь к одной и той же цели, еще не означает, что вы всегда будете на одной волне. Дайте окружающим время и пространство, чтобы разобраться, когда сосредоточитесь на задачах, которые вы согласились завершить. Некоторые из вас могут почувствовать, что Вселенная откладывает достижение цели. Практикуйте терпение. То, что должно быть вашим, придет со временем.

Космический совет: будьте терпеливы к себе и другим.

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