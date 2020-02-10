Масочный режим в Хабаровске введен из-за коронавируса

Особый «масочный» режим введен сегодня в Хабаровске. Местные власти усилили меры безопасности из-за ситуации с коронавирусом в соседнем Китае. А в самом регионе растет число заболевших гриппом и ОРВИ. В обязательном порядке маски теперь будут носить врачи, соцработники и водители общественного транспорта.

Тем временем, в Китае жертвами коронавируса стали, по последним данным, 908 человек. Зараженных — уже больше сорока тысяч. При этом паники в стране не наблюдается. В интернете появилось видео с церемонии приема в партию.

Тем не менее, у властей КНР появился еще один повод для беспокойства. В юго-западной китайской провинции Сычуань зафиксировали вспышку птичьего гриппа. На одной из ферм погибло почти 2 тысячи домашних птиц. Случаев заражения человека не зафиксировано.