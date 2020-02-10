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Правительство Судана готово возобновить отношения с Россией

, 7:18 Эфирная новость 14

Африканское государство не принимало участия в международных делах после военного переворота в прошлом году.

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Фото, видео: ТАСС/ Ala Kheir, 5-tv.ru

Правительство Судана готово возобновить отношения с Россией. Детали пока не разглашаются, однако как отметил глава местного кабинета министров Фейсал Мухаммад - в приоритете вопросы торговых связей и инвестиций.

В апреле 2019 года в стране произошел военный переворот. Все это время Судан не принимал участия в международных делах. Теперь же Хартум нацелен развивать отношения с другими государствами и в первую очередь с Россией.

Ранее 5-tv рассказывал о том, почему Россия не будет участвовать в военном конфликте в ЦАР.

 

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