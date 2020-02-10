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Картина «Паразиты» получила «Оскара» за лучший иностранный фильм

, 6:33 | Светлана Шевченко 90

Это уже вторая статуэтка южнокорейского режиссера в рамках 92-й церемонии американской кинопремии.

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Фото, видео: REUTERS /MARIO ANZUONI

Южнокорейский фильм «Паразиты» получил «Оскара» как лучший иностранный фильм.

«Я сегодня точно напьюсь», — заявил в конце своей речи режиссер картины Пон Джун-хо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что киноакадемики высоко оценили оригинальный сценарий картины, обеспечив ей уже два «Оскара».

В целом, пока все проходящее в Лос-Анджелесе достаточно предсказуемо и вполне распределяется равномерно. По две статуэтки в копилку забрали: «Однажды… в Голливуде», «1917», «Паразиты». У остальных номинантов пока по одной статуэтке — «Скандал», «Брачная история», «История игрушек-4», «Ford против Ferrari».

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