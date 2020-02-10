Картина «Паразиты» получила «Оскара» за лучший иностранный фильм

Южнокорейский фильм «Паразиты» получил «Оскара» как лучший иностранный фильм.

«Я сегодня точно напьюсь», — заявил в конце своей речи режиссер картины Пон Джун-хо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что киноакадемики высоко оценили оригинальный сценарий картины, обеспечив ей уже два «Оскара».

В целом, пока все проходящее в Лос-Анджелесе достаточно предсказуемо и вполне распределяется равномерно. По две статуэтки в копилку забрали: «Однажды… в Голливуде», «1917», «Паразиты». У остальных номинантов пока по одной статуэтке — «Скандал», «Брачная история», «История игрушек-4», «Ford против Ferrari».