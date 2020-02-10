В номинации «Лучший оригинальный сценарий» на церемонии 92-й премии «Оскар» победила драма южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты».

К слову, этой картине критики прочат и победу не только в главной награде церемонии, но и еще в нескольких номинациях.

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» победил Тайка Вайтити за фильм «Кролик Джоджо», который также был высоко оценен во время обсуждения номинантов после публикации итогового списка.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, первый в своей картине «Оскар» за актерскую игру получил Брэд Питт в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».