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  4. Оскар-2020: лучший оригинальный сценарий — фильм «Паразиты»

Оскар-2020: лучший оригинальный сценарий — фильм «Паразиты»

, 4:45 | Светлана Шевченко 34

Драма южнокорейского режиссера ожидаемо покорила сердца академиков.

Фото: REUTERS /MARIO ANZUONI

В номинации «Лучший оригинальный сценарий» на церемонии 92-й премии «Оскар» победила драма южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты».

К слову, этой картине критики прочат и победу не только в главной награде церемонии, но и еще в нескольких номинациях.

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» победил Тайка Вайтити за фильм «Кролик Джоджо», который также был высоко оценен во время обсуждения номинантов после публикации итогового списка.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, первый в своей картине «Оскар» за актерскую игру получил Брэд Питт в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

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