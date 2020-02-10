Boeing-737 вырабатывает топливо над Красноярском перед аварийной посадкой

Boeing-737 авиакомпании Nord Star вырабатывает топливо над Красноярском перед аварийной посадкой. На борту воздушного судна, вылетевшего в Москву и готовящегося к возврату в аэропорт вылета, находятся 168 пассажиров и шесть членов экипажа.

Представитель международного аэропорта «Красноярск» Леся Никитина сообщила, что экипаж после взлета доложил диспетчеру о неполадках с механизацией крыла и запросил посадку.

«Это авиакомпания Nord Star, должна была улететь в Москву. В 13.17 (по местному времени — Прим.ред.) она вылетела из аэропорта, но случилась неполадка — не убрались закрылки. Поэтому… кружит, вырабатывает топливо. Должен сесть у нас в аэропорту примерно в 15.30. На борту находится 168 пассажиров и шесть членов экипажа», — сказала Леся Никитина.

По данным портала Flightradar, Boeing-737 в настоящий момент на высоте 2100 метров выполняет левую орбиту (разворот на 360 градусов в авиации — Прим.ред.) в районе воздушной гавани.

flightradar24.com

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет, летевший в Москву, готовится к экстренной посадке в Красноярске.