Мертвого охранника нашли в галерее искусств Зураба Церетели

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Игорь Рязов
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У сотрудника частного охранного предприятия была пробита голова.

Фото: ТАСС / Александр Рюмин

Полиция обнаружила мертвого мужчину в галерее искусств Зураба Церетели в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, тело принадлежало охраннику.

Тело полицейские нашли около часа ночи 9 февраля. Погибший работал в частном охранном предприятии (ЧОП) «Камелот 2000». У него была травма головы. Тело направили на судмедэкспертизу.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства получения травмы охранником.

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