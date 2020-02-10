Мертвого охранника нашли в галерее искусств Зураба Церетели

Полиция обнаружила мертвого мужчину в галерее искусств Зураба Церетели в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, тело принадлежало охраннику.

Тело полицейские нашли около часа ночи 9 февраля. Погибший работал в частном охранном предприятии (ЧОП) «Камелот 2000». У него была травма головы. Тело направили на судмедэкспертизу.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства получения травмы охранником.