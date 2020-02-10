В каких регионах России самый доступный бензин

Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером рейтинга регионов России с самым доступным бензином. Об этом говорят данные исследования, проведенного РИА Новости. В своем анализе эксперты сопоставили стоимость топлива АИ-92 на середину января 2020 года и средние показатели заработной платы жителей регионов.

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа могут купить в месяц 2091 литр бензина по цене 41,65 рубля за литр. На втором месте рейтинга оказалась Москва — там россияне могут позволить себе 1886 литров топлива в месяц. Замыкает тройку лидеров Ненецкий автономный округ, где жителям доступны 1640 литров горючего в месяц.

Наиболее дорогостоящим бензин был признан в Карачаево-Черкесии. Там автомобилисты могут приобрести в месяц лишь 525 литров топлива при цене 44,24 рубля за литр. Чуть более доступен бензин для жителей Дагестана и Кабардино-Балкарии — водители могут купить 531 литр и 554 литра соответственно.

В десятку регионов-лидеров вошел Санкт-Петербург. Он занял девятое место. Жители Северной столицы могут приобрести в месяц 1274 литров горючего при цене 42,83 рубля за литр. Ленобласть заняла 21-ю строчку в рейтинге с показателем 924 литра в месяц при цене 42,69 рубля.

Ранее 5-tv.ru писал, что в январе 2020 года Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе. Самое дорогое топливо было зафиксировано в Нидерландах, а самое доступное — в Казахстане.