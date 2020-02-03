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  4. Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

, 9:47 | Василий Заика 39

Самые низкие цены на топливо для автомобилей зафиксированы в Казахстане.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Тема:
Украинский кризис 377

Россия занимает второе место среди европейских стран по дешевизне бензина. Самые низкие цены на топливо для автомобилей зафиксированы в Казахстане. Наиболее высокая цена на горючее отмечена в Нидерландах, такие данные приведены в исследовании РИА Новости.

Отмечается, что Россия, помимо прочего, находится на 17 месте по доступности бензина. На среднемесячный заработок жители нашей страны могут позволить себе купить около 884 литров топлива марки-95.

В лидерах этого списка значится Люксембург. Жителям западноевропейского государства хватит зарплаты на 2,8 тысячи литров бензина. На последнем месте расположилась Украина. Граждане Незалежной на среднемесячную зарплату могут залить в бак авто в общей сложности лишь 311 литров топлива.

В исследовании были учтены статистические данные европейских стран по стоимости 95-го бензина в январе 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинские умельцы ездят на Bentley без бензина.

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