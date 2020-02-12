Лука Сафронов рассказал, как победил депрессию после конфуза в самолете

В конце прошлого года с Лукой Сафроновым-Затравкиным случился конфуз. Во время полета на самолете молодого человека в прямом смысле слова засосало в унитаз! Видео мучительного высвобождения сына художника тогда облетело все СМИ. После инцидента на пианиста обрушился шквал негатива. Ему писали злобные комментарии, высмеивали и оскорбляли. И Лука сломался.

«У меня была депрессия. Хоть это может показаться странным. Но я болел 21 день, три недели. И все время спрашивали, на что я жаловался, как я себя ощущал? Да хреново я себя ощущал».

Чтобы спасти свое здоровье, он отправился туда, где солнце греет круглый год. Этот перелет, к счастью, прошел без приключений. Десять часов в небе, и вот Лука уже купается в Индийском океане.

«Остров Занзибар, страна Танзания, гора Килиманджаро тоже недалеко», — рассказывает Лука на видео в Instagram.

Пианист признается: сменив обстановку, он сразу почувствовал себя лучше.

«На завтраке я наедаюсь овощей, фруктов. Яишенка, огромное количество сыров. Молочные продукты, мороженое, десерты».

Местные жители принимают Луку как родного. Каждый день у музыканта расписан по минутам.

«После завтрака я иду плавать в океане. В океане я плаваю 2–3 часа. Иногда обгораю, но потому что щеки торчат. После моря я иду в номер, моюсь и жду ужина. Иду на ужин, гуляю. Могу посидеть в баре, выпить прекрасного мятного чая, покурить сигару, выпить кофе».

Но больше всего ему нравится наблюдать за животными.

«Я ездил на сафари. Я там увидел двух слонят: мальчика и девочку. Они играли хоботами, они обнимались».

Но не все животные оказались благосклонны к гостю из России.

«Пока я для вас фотографировал морских ежей, один из них на меня напал. Ну как напал, я на него наступил. Но не переживайте, еж в порядке, я жду доктора. Я еще держу пока, сдерживаю иглу внутри себя».

К счастью, все обошлось. Врач спас музыканта, и Лука смог продолжить свой райский отдых.

«Дорогие друзья, хотел вас обрадовать. Доктор сказал, очень повезло. Конечно, не мне, а морскому ежу, что он остался цел. Но мне тоже повезло, игла была всего одна, а их бывает до 20».

Но вскоре Сафронова-младшего настигла новая беда — подвело средство от загара.

«Купил крем с защитой 80, хотя обычно продаются не больше 50. Нанес его, пошел на пляж купаться. Оказалось, он был не водостойким. И теперь у меня ожоги. Сегодня вызывал врача. Вся кожа с лица слезает», — жаловался Лука Сафронов программе Пятого канала «Светская хроника».

Ранее 5-tv.ru показал фото, где Ирина Шейк оседлала известного фитнес-тренера.