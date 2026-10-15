«Меня тошнило, я не могла жить»: Дибцева призналась в неудачном опыте похудения

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 38 0

При этом актриса позволяет себе некоторые слабости.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Ольга Дибцева рассказала о неудачной попытке похудеть на уколах

Актриса Ольга Дибцева отказалась от алкоголя в процеесе похудения. Об этом она рассказала 5-tv.ru на премьере фильма-сказки «Чудо-Юдо».

Артистка избегает спиртного в том числе потому, что за ним сразу следуют привычные закуски.

«Ну и питание. Во-первых я отказалась от алкоголя. Ну, иногда я прям очень, всегда, когда шампусик, сразу сыр, соленья и опять кругами», — заявила она.

При этом звезда позволяет себе некоторые слабости — так, по пути на мероприятие она побаловала себя майонезным салатом.

На вопрос о похудении при помощи популярных средств и уколов она ответила, что пробовала, и ей было очень плохо.

«Меня тошнило, я не могла жить. Это не мое», — сказала Дибцева.

К спорту она тоже относится прохладно, вместо него предпочитая отдыхать на диване. Артистка пошутила, что из всех дисциплин интерес у нее вызывает, разве что, керлинг.

Ранее Ольга Дибцева высказалась о том, как внезапная слава вызывает звездную болезнь.

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