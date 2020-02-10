«Фетиш у каждого свой» — Влад Топалов признался, что обожает чистить обувь
Певец признался, что испытывает удовольствие от чистки обуви.
Смотрите также:
Закрыть
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Гороскоп на 4 февраля: Луна в знаке Близнецы — время принятия важных решений
Скоро станет отцом? Рэпер Гуф показал нежное фото с прекрасной незнакомкой
Идеальные пары по знаку зодиака
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений
«Добро пожаловать, доченька!» — Жена Тарасова показала первые фото из роддома
«Даже ест красиво»: Гагарина ошарашила фанатов снимком с огромным бутербродом
Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial
О необычном пристрастии рассказал поклонникам Влад Топалов. Певец выложил в Instagram видео в ускоренном темпе, на котором приводит в порядок туфли.
«Фетиш у каждого свой. Я обожаю чистить свою обувь. Сам! Люблю, когда обувь идеальна. Мы подсознательно всегда обращаем внимание при знакомстве на обувь. Всегда», — написал артист.
Фанаты Топалова разделились на тех, кто поддержал его мнение о важности чистой обуви и тех, кто с этим не согласился. Но большинство подписчиков указали аккуратному певцу на минус процесса — Влад чистил черные туфли на белом ковре. Судя по заднему фону, все происходило в прихожей. Но от этого число «защитников» ковра не уменьшилось.
«Смотрела и переживала за светлый коврик»;
«Хозяюшка… Теперь коврик в химчистку отдай!»
«Обращают внимания на внешность и другое. Но не на обувь»;
«Все всегда обращают внимание на обувь друг друга. Мы это знаем не понаслышке»;
«Какой молодец, у меня муж тоже такой, это очень круто!» — откликнулись фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Топалов ищет рецепты против споров с женой.
Нашли ошибку?