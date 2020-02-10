О необычном пристрастии рассказал поклонникам Влад Топалов. Певец выложил в Instagram видео в ускоренном темпе, на котором приводит в порядок туфли.

«Фетиш у каждого свой. Я обожаю чистить свою обувь. Сам! Люблю, когда обувь идеальна. Мы подсознательно всегда обращаем внимание при знакомстве на обувь. Всегда», — написал артист.

Фанаты Топалова разделились на тех, кто поддержал его мнение о важности чистой обуви и тех, кто с этим не согласился. Но большинство подписчиков указали аккуратному певцу на минус процесса — Влад чистил черные туфли на белом ковре. Судя по заднему фону, все происходило в прихожей. Но от этого число «защитников» ковра не уменьшилось.

«Смотрела и переживала за светлый коврик»;

«Хозяюшка… Теперь коврик в химчистку отдай!»

«Обращают внимания на внешность и другое. Но не на обувь»;

«Все всегда обращают внимание на обувь друг друга. Мы это знаем не понаслышке»;

«Какой молодец, у меня муж тоже такой, это очень круто!» — откликнулись фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Топалов ищет рецепты против споров с женой.