Пользователи ВКонтакте выбрали своих лауреатов премии «Оскар»

Пользователи ВКонтакте выбрали своих победителей премии Американской киноакадемии в мини-приложении «Угадайка „Оскар-2020“». При этом итоги интернет-голосования практически не совпадают с тем, как в реальности распределились награды на прошедшей церемонии.

К примеру, только 7% пользователей «отдали» «Оскара» за лучший фильм «Паразитам» южнокорейского режиссера Пона Джун-хо. Симпатии большинства голосовавших были на стороне нашумевшего «Джокера», одного из фаворитов гонки за наградами Американской киноакадемии, представленного в 11 номинациях. Пользователи соцсети назвали его лучшим фильмом года, а Тодда Филлипса сочли наиболее достойным кандидатом на приз за лучшую режиссуру из представленных.

В отличие от киноакадемиков, участники голосования выбрали в качестве лучшей актрисы года Скарлетт Йоханссон, сыгравшую в «Брачной истории», тогда как «Оскар» в этой номинации достался Рене Зеллвегер. Награду за лучшую женскую роль второго плана не получила «фаворитка» пользователей соцсети Марго Робби: вместо нее статуэтку унесла Лора Дерн.

В то же время участники голосования не ошиблись с выбором лауреатов премии «Лучшая мужская роль» первого и второго плана, указав Хоакина Феникса и Брэда Питта соответственно. Победительницей конкурса викторины «Угадайка „Оскар-2020“» стала Анастасия Баранова из Санкт-Петербурга. Ей удалось угадать победителей в 23 номинациях из 24 возможных. Наградой оскаровскому оракулу станут мягкие игрушки Сеня и Спаркс, герои стикеров ВКонтакте и годовая подписка на Combo от Mail.ru Group.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что предсказывавшая победителей «Оскара» Рената Литвинова ошиблась всего лишь дважды.