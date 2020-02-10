Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» стал лидером проката в РФ
Ленту о супергероине российский зритель впервые увидел несколько дней назад — и мгновенно сделал ее безоговорочным фаворитом.
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Фото, видео: Кадр из х/ф "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (2020 г.) / реж. К. Янь
Картина «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» стала лидером российского проката по итогам прошедших выходных. На российские экраны лента вышла 6 февраля.
За первые четыре дня «Хищные птицы» собрали 243,4 миллиона рублей. Вторым по размеру бокс-офиса стал «1917». Разрыв между лидерами проката колоссальный — картине Сэма Мендеса удалось собрать только 67,9 миллиона рублей.
Тройку лидеров замыкает фильм «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом. Лента собрала за выходные 67,8 миллиона.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что фильм «Холоп» превысил все возможные рекорды кассовых сборов в России. К концу выходных картина собрала больше трех миллиардов рублей. При этом в прокат она вышла относительно недавно — 26 декабря 2019 года.
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