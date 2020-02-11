Биллу Гейтсу приписали покупку несуществующей яхты за 644 миллиона

Желание купить несуществующую люксовую яхту приписали Биллу Гейтсу. Информация появилась в ряде изданий со ссылкой на The Telegraph.

По звучавшей информации, сооснователь Microsoft оформил заказ на яхту, разработка которой будет завершена только в 2024 году. Речь идет об экояхте Aqua — судно длиной 112 метров, согласно проекту, будет функционировать на двух мегаваттных моторах. В топливных ячейках плавсредства будет храниться охлажденный до -253 градусов Цельсия водород — при взаимодействии с кислородом он будет вырабатывать энергию. Такой источник энергии поможет уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу. Стоить такая яхта будет 644 миллиона долларов.

Sinot.com

Однако компания Sinot, которая занимается разработкой и в дальнейшем будет продавать экояхты, заявила, что никаких деловых отношений с Биллом Гейтсом у них не было и предзаказа на Aqua он не оформлял. Сам Гейтс пока никак не комментировал эту информацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что старшая дочь Билла Гейтса выходит замуж.