Старшая дочь Билла Гейтса — Дженнифер — выходит замуж. Об этом сама девушка и ее жених сообщили на своих страницах в Instagram.

Избранником 23-летней девушки стал египетский конный спортсмен Наэль Нассар. В своем профиле звезда конкура опубликовал несколько фото с совместного отдыха с Дженнифер на горнолыжном курорте. На одном из снимков девушка пораженно смотрит на своего возлюбленного, сидя на снегу. На следующем кадре пара держится за руки, а на пальце Гейтс красуется помолвочное кольцо.

Instagram @nayelnassar

«Она сказала да!!!» — ликует Нассар.

Сама же Дженнифер в собственном посте призналась, что ответила бы на предложение Наэля согласием «миллион раз».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рейтинг миллиардеров Bloomberg снова возглавил Билл Гейтс.