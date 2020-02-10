Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад в честь 75-летия Победы будет длиться полтора часа. В нем будут участвовать 15 тысяч военных и 375 единиц сухопутной и авиационной техники.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов, 5-tv.ru
Парад на Красной площади в этом году продлится полтора часа. По словам министра обороны Сергея Шойгу, шествие будет более масштабным в связи с 75-летием Победы. В нем примут участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники.
Многие новейшие образцы ракетных комплексов, танков и боевых машин пройдут по брусчатке главной площади Москвы впервые. Также по традиции представят историческую технику.
«Атмосферу победного 1945-го воссоздадут десять расчетов в военной форме тех лет, а также батальон прославленных Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100», — рассказал министр обороны страны.
Сергей Шойгу отметил, что на парад Победы приглашены подразделения двадцати иностранных армий. Но главными гостями станут ветераны. Они съедутся в Москву из всех уголков России.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что запад в преддверии 75-летнего юбилея пытается очернить роль СССР в победе над нацистами.
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