«Пытаются разрушить мою семью»: Любовь Успенская раскритиковала журналистов

Российская певица Любовь Успенская продолжает гастрольный тур и на этот раз выступила в Ставрополе. После концерта «королева русского шансона» поблагодарила поклонников за поддержку и обратилась к журналистам. По словам артистки, они буквально разрушили жизнь ее семьи. Видеозапись звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

«Сегодня состоялся концерт в Ставрополе! Еще раз спасибо моим зрителям, которые любят и поддерживают меня, верят мне, а не позорным негодяям, которые пытаются очернить меня и разрушить мою семью. Но этим продажным и бессовестным журналистам это не удастся!» — заявила знаменитость.

Instagram @uspenskayalubov_official

Ранее 30-летняя дочь певицы Татьяна Плаксина в эфире федерального канала обвинила исполнительницу в насилии и угрозах. Телеведущая Лера Кудрявцева уже принесла извинения Любови Успенской за скандальную передачу с участием наследницы. Но Успенская все равно намерена подать в суд на создателей телешоу.

В комментариях к публикации поклонники эстрадной певицы поддержали ее и посоветовали не обращать внимания на публикации в СМИ.

«Любовь Залмановна! Пусть все у Вас будет хорошо! Пойте и вдохновляйте!»;

«Вы талантливая и умная женщина. Все успокоится. Дочь осознает, пусть не скоро, но все будет хорошо»;

«Любочка, мы с тобой!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-адвокат Успенской высказался о ее дочери.