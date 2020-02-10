«Пытаются разрушить мою семью»: Любовь Успенская раскритиковала журналистов
Звезда шансона сделала заявление после концерта в Ставрополе.
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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official
Российская певица Любовь Успенская продолжает гастрольный тур и на этот раз выступила в Ставрополе. После концерта «королева русского шансона» поблагодарила поклонников за поддержку и обратилась к журналистам. По словам артистки, они буквально разрушили жизнь ее семьи. Видеозапись звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
«Сегодня состоялся концерт в Ставрополе! Еще раз спасибо моим зрителям, которые любят и поддерживают меня, верят мне, а не позорным негодяям, которые пытаются очернить меня и разрушить мою семью. Но этим продажным и бессовестным журналистам это не удастся!» — заявила знаменитость.
Ранее 30-летняя дочь певицы Татьяна Плаксина в эфире федерального канала обвинила исполнительницу в насилии и угрозах. Телеведущая Лера Кудрявцева уже принесла извинения Любови Успенской за скандальную передачу с участием наследницы. Но Успенская все равно намерена подать в суд на создателей телешоу.
В комментариях к публикации поклонники эстрадной певицы поддержали ее и посоветовали не обращать внимания на публикации в СМИ.
«Любовь Залмановна! Пусть все у Вас будет хорошо! Пойте и вдохновляйте!»;
«Вы талантливая и умная женщина. Все успокоится. Дочь осознает, пусть не скоро, но все будет хорошо»;
«Любочка, мы с тобой!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-адвокат Успенской высказался о ее дочери.
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