«Не совсем в идеальном психическом состоянии»: экс-адвокат Успенской о ее дочери

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Анастасия Игонина
Эксклюзив 201

Правозащитник Александр Бенхин уверен, что с Татьяной Плаксиной не все в порядке.

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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Instagram @alexschengen

Экс-адвокат Любови Успенской заявил о проблемах дочери певицы с психикой. По мнению Александра Бенхина, Татьяна Плаксина не совсем здорова ментально.

В беседе с 5-tv.ru Александр подчеркнул, что использование слов дочери королевы русского шансона в эфире федерального телеканала было по меньшей мере неэтичным. В одном из ток-шоу российского телевидения Плаксина заявила, что Успенская запирала ее на ключ, душила и угрожала вызовом санитаров.

«Это абсолютно неэтично было. И не имели права использовать информацию, полученную от человека, который находится не совсем в идеальном психическом состоянии. Все это только ради хайпа, потому что она является дочкой известного человека. Нужно обращаться в суд, привлекать за потерю и порчу деловой репутации телекомпанию», — сказал Бенхин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Любовь Успенская чувствует себя после скандала с участием ее дочери.

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