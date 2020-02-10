Отец мальчика, ставивший сына коленями на гречку, отбывает срок за убийство

Стали известны новые подробности из жизни мужчины, который ставил ребенка на гречку в Омске. Якобы в воспитательных целях отчим заставлял мальчика часами стоять на коленях крупе. Подобному наказанию несовершеннолетний подвергался за малейшую провинность, а мать предпочитала не вмешиваться в процесс.

Впрочем, как выяснилось, мужчина проявлял агрессию не только по отношению к пасынку. Как пишет Starhit со ссылкой на слова свидетельницы событий, отчим, издевавшийся над ребенком, сейчас отбывает наказание за убийство. В ходе драки обвиняемый нанес обидчику травму головы. В результате тот скончался.

«В суде сидел с улыбкой на лице. Как все случилось? Николай приревновал свою сожительницу. Не могу сказать, адекватный он или нет. Но нормальный человек не будет так делать», — поделилась очевидица на шоу Первого канала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ребенка, которого отчим в Омске ставил коленями на гречку, не будут забирать у матери.