Певица Asti прокомментировала слухи о беременности
Звезда поделилась фотографией в сторис в соцсети.
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Фото, видео: Instagram @astiselfmade
Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба прокомментировала слухи о беременности в сторис на своей странице в Instagram. Артистка предстала в облегающем оранжевом платье, которое подчеркнуло ее аппетитные формы. Это стало поводом для обсуждения возможной беременности знаменитости. Устав от домыслов, Анна решила в шутливой манере высказаться о надоевших сплетнях.
«Петь буду вечно. Все дело в платье», — заявила звезда, добавив к подписи смеющийся смайлик.
В декабре прошлого года 29-летняя певица подтвердила, что выходит замуж за московского предпринимателя Станислава Юркина. Сейчас Анна продумывает детали грядущего торжества, которое должно состояться уже этим летом. На фоне этих хлопот фанаты обсуждают возможное интересное положение кумира.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Asti похулиганила перед выступлением.
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