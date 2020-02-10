Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа зафиксирована в Германии. Как сообщает AgroPortal со ссылкой на общеевропейскую медиа-сеть EURACTIV, очаг заболевания, вызванного вирусом H5N8, выявлен в Бранденбурге. По данным Всемирной Организации Здравоохранения животных, вирус убил 44 птицы из стаи в 69 птиц.

Министр сельского хозяйства земли Шлезвиг-Гольштейн Ян Филипп Альбрехт призвал птицеводов принимать необходимые меры по профилактике инфекции.

В то же время, как сообщает газета «Взгляд», 2 февраля Министерство сельского хозяйства КНР сообщило о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа в провинции Хунань.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй, где зафиксирована вспышка заболевания, достигло 871 человек. Заражены инфекцией — 29 тысяч 631 человек.