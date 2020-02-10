В России разрешили выращивать коноплю и снотворный мак в промышленных целях
Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Фото, видео: ТАСС/Tijana Martin, /ZEUS
Правительство РФ разрешило выращивать коноплю и снотворный мак в промышленных, медицинских и ветеринарных целях. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Как отмечается в документе, культивирование названых растений с неограниченным содержанием наркотических средств и психотропных веществ, допускается для использования в медицине и ветеринарии.
При этом в маке, выращенном для иных целей, массовая доля кодеина, морфина, орипавина и тебаина не должна превышать 0,6%. В то же время в сухой массе листьев и верхних соцветий одного куста конопли не должно быть более 0,1% тетрагидроканнабинола.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербургские пожарные во время тушения возгорания в квартире наткнулись на заросли конопли.
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