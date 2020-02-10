«Сапсан» из Петербурга в Москву не доехал до столицы из-за неисправности

«Сапсан», следующий из Москвы в Санкт-Петербург, был остановлен на расстоянии более 120 километров от российской столицы из-за технической неисправности. Поезд завершил движение на станции «Решетниково» Октябрьской железной дороги. К месту остановки была незамедлительно направлена «Ласточка».

«В 21:24 резервный поезд „Ласточка“ с пассажирами „Сапсана“ отправлен по назначению. Его прибытие на Ленинградский вокзал ожидается ориентировочно в 22:20», — сообщили в ОЖД.

Отмечается, что специалисты предпринимают необходимые меры для минимизации времени задержки прибытия пассажиров. За доставленные неудобства им будет выплачена компенсация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скоростной поезд сошел с рельсов на севере Италии. Инцидент произошел в провинции Лоди.