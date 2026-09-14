Не только дефицит: врач объяснил, чем опасен избыток железа в организме

Гематолог Тарановский: избыток железа может привести к повреждению органов

Железо необходимо организму для нормальной работы, однако его избыток также может привести к проблемам со здоровьем. Самостоятельный прием препаратов с этим микроэлементом без подтвержденного дефицита способен оказаться бесполезным и даже вредным. О признаках возможной перегрузки железом и правилах диагностики рассказал гематолог Радион Тарановский в беседе с изданием «Доктор Питер».

Специалист отметил, что железо участвует в образовании гемоглобина и переносе кислорода, но при чрезмерном накоплении может откладываться в органах и повреждать ткани. При этом важно не смешивать разные показатели: низкий гемоглобин, низкий уровень ферритина и повышенное содержание железа отражают разные процессы.

«Важно разделять понятия „низкий гемоглобин“, „низкий ферритин“ и „высокое железо“. Это разные показатели, которые оценивают разные процессы. По одному анализу нельзя сделать вывод, что человеку обязательно нужны препараты железа», — объяснил врач.

Гематолог подчеркнул, что принимать железосодержащие средства без подтвержденного лабораторными исследованиями дефицита не следует. Причиной усталости и сонливости могут быть другие состояния, даже если человек подозревает нехватку микроэлемента.

При этом высокий уровень ферритина не всегда говорит о переизбытке железа в организме. Такой показатель может изменяться при воспалениях, инфекциях, заболеваниях печени и других состояниях. Сывороточное железо также не является самостоятельным показателем запасов микроэлемента, поскольку его уровень может колебаться.

Для оценки обмена железа врачи учитывают сразу несколько параметров, включая ферритин, трансферрин, коэффициент насыщения трансферрина и результаты общего анализа крови. При необходимости могут назначаться дополнительные исследования, в том числе генетические.

Истинная перегрузка железом может быть связана с наследственными нарушениями обмена веществ, заболеваниями печени, повторными переливаниями крови и другими причинами.

«Если у пациента случайно обнаружили высокий ферритин или сывороточное железо, не нужно сразу делать вывод о переизбытке железа. Врач смотрит на показатели в комплексе и при необходимости назначает дополнительные исследования, по показаниям — в том числе генетические. Важна именно совокупность данных», — рассказал Тарановский.

Обычно на возможный дефицит железа могут указывать слабость, быстрая утомляемость, головокружение, одышка и учащенное сердцебиение при привычной нагрузке. Также среди признаков называют бледность кожи, ломкость ногтей, выпадение волос, трещины в уголках рта и необычные пищевые предпочтения.

Определить избыток железа по самочувствию сложнее. При гемохроматозе — наследственном заболевании, при котором организм накапливает слишком много железа, — симптомы могут быть разными: от нарушений работы печени и болей в суставах до проблем с обменом веществ, эндокринной системой и сердцем.

Врач отметил, что особенно важно сообщать специалисту о длительном приеме железосодержащих препаратов или биологически активных добавок. Иногда люди продолжают принимать такие средства месяцами без необходимости, ориентируясь только на прежние рекомендации.

При подтвержденном дефиците железа препараты действительно могут назначаться, однако лечение должно учитывать причину нарушения, степень нехватки микроэлемента и особенности организма.

Специалист напомнил, что железо необходимо для здоровья, но его количество должно соответствовать потребностям организма. При появлении усталости, выпадении волос или других неспецифичных симптомах сначала нужно установить причину изменений, а не начинать прием препаратов самостоятельно.

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