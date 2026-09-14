Европу накрыл новый энергетический скачок: что произошло с ценами на свет

В ЕС резко выросли оптовые цены на электроэнергию в сентябре

Оптовые цены на электроэнергию в ряде стран Евросоюза в сентябре резко выросли на фоне подорожания газа и снижения выработки ветряной генерации. Об этом рассказало издание EADaily.

Стоимость электроэнергии в отдельные часы в Германии может достигать 740 евро за МВт-ч, в Польше — 704 евро, а в странах Прибалтики — около 500 евро.

Одной из причин роста стало повышение стоимости газа. В преддверии отопительного сезона европейский рынок столкнулся с низкими запасами топлива и ремонтными работами на месторождениях в Норвегии. В сентябре оптовые цены на газ вновь превысили отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров.

Дополнительное давление на энергорынок оказало снижение выработки ветряных электростанций. По данным Института систем солнечной энергии имени Фраунхофера, с 10 сентября в Германии заметно сократилась генерация за счет ветра. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других странах региона.

Согласно данным биржи NordPool, среднесуточная цена электроэнергии 14 сентября составит 256 евро за МВт-ч в Германии, 251 евро в Польше, а в Литве и Латвии — 252 евро.

В Прибалтике дополнительным фактором стали остановка третьего энергоблока финской АЭС «Олкилуото» и ограничения на экспорт электроэнергии из Швеции.

Ситуация показывает зависимость европейской энергетики от колебаний рынка газа и нестабильной выработки возобновляемых источников. В начале осени страны ЕС уже столкнулись с наиболее высокими среднемесячными ценами на электроэнергию в текущем году, а для Германии показатели стали одними из самых высоких за последние несколько лет.

Заместитель директора ФНЭБ Алексей Гривач ранее отмечал, что низкие запасы газа повышают уязвимость энергетической системы Европы перед внешними факторами.

«Она страдает от любого каприза природы, будь то мороз зимой, жара летом, штиль или шторм. Если что-то из этого накладывается друг на друга, кризис быстро усиливается и могут быть проблемы с физической доступностью энергоресурсов. В этом смысле низкие запасы в ПХГ более серьезная опасность, особенно если запасы будут исчерпаны до окончания холодов», — говорил Гривач.

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