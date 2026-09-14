Не только унитаз: врач перечислила скрытые источники бактерий в квартире

Врач Чернышова: главный рассадник инфекций — кухонная губка

Даже в собственной квартире человека подстерегают настоящие «бактериальные бомбы». Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач Надежда Чернышова.

По словам специалиста, больше всего микробов скапливается на дверных ручках, клавиатуре и компьютерной мыши. Отдельно стоит сказать о гаджетах, которые люди носят с собой на улицу и потом используют дома.

«Если брать самую грязную вещь в доме, то это будет губка для мытья посуды», — отметила врач, посоветовав хорошенько ее стерилизовать время от времени с помощью кипятка.

Чернышова добавила, что есть еще одно правило, которое может защитить человека.

«Естественно, много бактерий под крышкой унитаза. Чтобы они не разлетались, нужно закрывать крышку в момент смывания», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты сравнили эффективность различных методов очищения кожи в бытовых условиях. Согласно выводам исследования, традиционное мытье рук с использованием мыла и воды признано более надежным способом профилактики инфекций, чем применение спиртосодержащих гелей. Механическое воздействие при трении, ополаскивании и последующем высушивании кожи позволяет физически удалять не только патогены, но также грязь и опасные химические вещества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.