Очередной передел власти? Что означают отъезд и отставка генпрокурора Украины

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 40 0

Подобную схему киевский режим проворачивает не впервые.

Фото, видео: © Getty Images/Anadolu / Contributor; Архив Александра Дудчак; 5-tv.ru

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Политолог Дудчак: на Украине идет передел власти

На территории Украины идет передел власти. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог Александр Дудчак.

«Продолжается противостояние британских и американских спецслужб на территории Украины. То, что со стороны воспринимается как политическая борьба, на самом деле просто идет передел власти на территории, которая называется еще пока Украиной», — отметил эксперт.

Цель тех, кто участвует в этом переделе, следующая: возможность влиять на процессы, происходящие на территории Незалежной, в том числе политические.

И отставка генерального прокурора Украины Руслана Кравченко — часть этого процесса. Будучи генпрокурором, он пытался атаковать антикоррупционные органы. Когда речь зашла о снятии с должности, Кравченко дали возможность уехать.

«И сейчас он остается генпрокурором, но от греха подальше уехал, и дали ему возможность выехать. После того, как он уже уехал, Зеленский начал, значит, требовать, чтобы его сняли», — уточнил политолог.

Он также заметил, что подобная схема использовалась и с бизнесменом Тимуром Миндичем. В 2025 году его обвинили в преступной деятельности. Якобы он оказывал влияние на министра энергетики Украины Германа Глушко и министра обороны Рустема Умерова. Однако за несколько месяцев до этого Миндич уехал из страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Зеленский поддержал отставку генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. В то время как сам генпрокурор, хоть и уходит с поста добровольно, называет произошедшее политическим давлением.

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