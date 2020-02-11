Сайты-двойники Роспотребнадзора «разводят» россиян на деньги

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Однако, как ни странно, ведомству в борьбе с ними может помочь коронавирус.

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Фото, видео: ТАСС/Loop Images \ UIG, 5-tv.ru

Коронавирус, может как ни странно помочь Роспотребнадзору в борьбе с проблемой не связанной с болезнями вообще - интернет-мошенничеством.

Появились десятки сайтов копирующих, по крайней мере, частично, официальный портал ведомства - похоже название, шрифт, символы. Но и это сейчас бросается в глаза, у клонов нет ни слова о китайском вирусе и борьбе с ним, зато много предложений бесплатной консультации.

Надежда из Петербурга тоже думала, что обращается в Роспотребнадзор. Ей внушили доверие не только сайт, схожий с официальным, но и обещание бесплатных услуг. За советы сотрудник офиса, действительно, не взяла ни копейки, но потребовала деньги за дальнейшее юридическое сопровождение.

Чем это заканчивается увидел Алексей Полторанин.

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