Сайты-двойники Роспотребнадзора «разводят» россиян на деньги

Коронавирус, может как ни странно помочь Роспотребнадзору в борьбе с проблемой не связанной с болезнями вообще - интернет-мошенничеством.

Появились десятки сайтов копирующих, по крайней мере, частично, официальный портал ведомства - похоже название, шрифт, символы. Но и это сейчас бросается в глаза, у клонов нет ни слова о китайском вирусе и борьбе с ним, зато много предложений бесплатной консультации.

Надежда из Петербурга тоже думала, что обращается в Роспотребнадзор. Ей внушили доверие не только сайт, схожий с официальным, но и обещание бесплатных услуг. За советы сотрудник офиса, действительно, не взяла ни копейки, но потребовала деньги за дальнейшее юридическое сопровождение.

Чем это заканчивается увидел Алексей Полторанин.