Мошенники придумали новую схему с кражей данных карт через QR-коды

Аналитики зафиксировали новую волну мошенничества с QR-кодами, нацеленную на хищение денег граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Аферисты действуют от имени госведомств и под предлогом оплаты почтовых услуг выманивают средства. Только за сентябрь было заблокировано более 800 таких сообщений.

Схема выглядит так: на корпоративную почту приходят письма якобы от ведомств о предстоящих проверках. К ним прикреплен документ с QR-кодом. Отсканировав его, пользователь попадает на фишинговую страницу отслеживания почтовых отправлений, где его просят оплатить доставку. На поддельном платежном сервисе жертву вынуждают ввести полные данные карты, CVC-код и номер телефона — так мошенники получают доступ к счету и деньгам.

Эксперты рекомендуют с осторожностью относиться к любым письмам от имени ведомств, если в них есть QR-коды, требования срочно что-то сделать или оплатить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, прежде чем совершить атаку, мошенники проводят тщательную разведку и собирают сведения о потенциальных жертвах. Подобная подготовка помогает злоумышленникам быстрее расположить к себе человека. Основным источником информации для аферистов выступают социальные сети. Оттуда они получают как общие данные, так и частные подробности: место работы, семейное положение, увлечения и особенности поведения в интернете.

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