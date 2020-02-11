Туалет-палатка: жители аварийного дома в Архангельске организовали уборную во дворе
Несмотря на то, что здание уже превратилось в деревянный барак без удобств, расселять его власти не торопятся.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Жители дома в центре Архангельска оказались отрезаны от благ цивилизации. Многоквартирный дом по документам, в жизни ветхий деревянный барак с удобствами во дворе. Из-за многочисленных коммунальных аварий, в доме уже долгое время не работает канализация. Само здание признано аварийным, но расселять людей никто не спешит. Терпеть бытовые мучения жильцы устали и в знак протеста пошли на крайние меры. Как борются с коммунальной разрухой увидел корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава Минстроя доложил Путину о ходе программы переселения из аварийного жилья.
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