Туалет-палатка: жители аварийного дома в Архангельске организовали уборную во дворе

Жители дома в центре Архангельска оказались отрезаны от благ цивилизации. Многоквартирный дом по документам, в жизни ветхий деревянный барак с удобствами во дворе. Из-за многочисленных коммунальных аварий, в доме уже долгое время не работает канализация. Само здание признано аварийным, но расселять людей никто не спешит. Терпеть бытовые мучения жильцы устали и в знак протеста пошли на крайние меры. Как борются с коммунальной разрухой увидел корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава Минстроя доложил Путину о ходе программы переселения из аварийного жилья.