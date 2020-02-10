Глава Минстроя доложил Путину о ходе программы переселения из аварийного жилья
Ввод жилья в эксплуатацию в прошлом году составил 80,3 миллиона квадратных метров.
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Фото, видео: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Жилищное строительство в России впервые за четыре года преодолело тенденцию к падению. Глава Минстроя Владимир Якушев сегодня доложил президенту о положительной динамике в отрасли. В 2019-м ввели в строй 80 с лишним миллиона квадратных метров жилья. Хорошие результаты дает и новая система финансирования — через эскроу-счета.
«По этому вопросу были и существенные опасения, связанные с возможным снижением темпов роста в строительном секторе. Сейчас уже можно, наверное, подвести определенные итоги. Как эта система работает?» — спросил президент.
«Мы констатируем, что количество застройщиков, которые уже работают с банками, переходят на эскроу-счета, получают проектное финансирование, растет», — ответил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.
Что касается расселения аварийного жилья — этот показатель в минувшем году перевыполнен в шесть раз. Помогла совместная работа с регионами. Министр заверил, что до 24 года проблема будет закрыта.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Александр Козлов назначен заместителем министра строительства и ЖКХ РФ.
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