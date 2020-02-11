Эвелина Бледанс пообещала «придушить» блогера из-за слов о ребенке-инвалиде
В сети вызвало громкий резонанс высказывания Дианы Закутней, которая предложила «топить» детей.
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Фото, видео: Instagram @bledans, YouTube @Лариса Empress of beauty
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс заявила, что готова «придушить» блогера Диану Закутнюю, которая пожелала смерти ребенку-инвалиду в аквапарке в Нефтеюганске.
Девушка повздорила с мамами из-за шумного поведения их детей, и записала видео. На записи она размышляет, что «мамашам с детьми» стоит сидеть дома, и интересуется, что ей будет, если утопить кричащего ребенка.
Бледанс, воспитывающая ребенка-инвалида, пришла на эфир ток-шоу одного из федеральных каналов, куда также была приглашена блогер, с черным пакетом в руках. Теледива сказала, что хочет ее «придушить».
Закутняя в свою очередь заявила, что хоть и выражала свое мнение, но потом публично принесла извинения. Она также пожаловалась, что ей до сих пор поступают угрозы и оскорбления, а потому она заблокировала в соцсетях возможность оставлять комментарии, пишет KP.RU.
50-летняя Бледанс в сентябре 2019 года отвела своего сына Семена, у которого диагностирован синдром Дауна, в первый класс. Артистка решила, что мальчику лучше учиться со сверстниками, а не на дому.
Ранее Эвелина Бледанс раскритиковала призыв экс-участницы «Дома — 2» Алены Водонаевой не рожать в бедных семьях.
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