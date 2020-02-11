Учительницу в Астрахани заподозрили в сексуальной связи с девятиклассником

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Игорь Рязов
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Школьники уже несколько дней делятся интимным видео с подростком и педагогом.

Фото: ТАСС/Сорокин Донат

Учительница общеобразовательной школы № 32 в Астрахани вступила в интимную связь с одним из учащихся. Об этом сообщается на сайте «Астрахань FM».

В издании отметили, что об инциденте рассказала родительница одного из школьников. По ее словам, близость 15-летнего девятиклассника и 35-летней учительницы попала на видео. Ролик уже несколько дней гуляет по школе.

Следственные органы СК РФ по Астраханской области начали проверку по данному факту.

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