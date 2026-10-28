Когда выгоднее брать отпуск в 2027 году: названы самые удачные месяцы

SuperJob: январь станет самым невыгодным месяцем для отпуска в 2027 году

У сотрудников на окладе со пятидневной рабочей неделей в 2027 году будет шесть месяцев, когда их отпуск не ударит по кошельку. Об этом говорится в исследовании платформы SuperJob, с которым ознакомились в ТАСС.

По словам экспертов, отдых лучше планировать на март, апрель, июль, август, сентябрь и октябрь — именно в эти месяцы работники практически ничего не потеряют в зарплате.

«В них разница между привычной зарплатой и отпускными будет минимальной, поэтому личный бюджет не пострадает», — заявили в SuperJob.

Также неплохим вариантом для отпуска считаются июнь и октябрь: в каждом из этих месяцев будет по 21 рабочему дню, что тоже позволяет сократить возможные потери.

При этом специалисты предостерегают от оформления отдыха в ноябре: там ожидается 20 рабочих дней. Еще менее выгодными месяцами станут февраль и май — в них по 19 дней. Антирекордсменом станет январь, в котором будет лишь 15 рабочих дней.

«Чем меньше в месяце рабочих дней, тем заметнее разрыв между дневным доходом по зарплате и отпускной выплатой — и тем выше риск потерять в деньгах», — добавили эксперты.

Ранее 5-tv.ru писал о выгодных турах на предстоящие новогодние выходные, которые лучше бронировать уже сейчас.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.