Игорь Бутман раскрыл неожиданную сторону SHAMAN

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 111 0

На юбилейном концерте композитора певец проявил себя в непривычном для него амплуа.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Бутман: SHAMAN — вылитый джазовый певец

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный, как SHAMAN — вылитый джазовый певец. Об этом заявил народный артист России Игорь Бутман на юбилейном концерте в честь своего 65-летия в Государственном Кремлевском дворце.

«SHAMAN — просто вылитый вновь родившийся джазовый певец. Так же, как и Александр Ревва, который… Мы играем, хотя и его песню, но в аккомпанементе джазового оркестра она звучит новыми красками», — сказал Бутман.

SHAMAN стал одним из участников юбилейного гала-концерта Бутмана. Также в нем участвовали и другие звезды, например, рэп-исполнитель Леван Горозия, известный, как «L'One». Как ранее объяснил сам юбиляр, в ходе выступления он хотел продемонстрировать зрителям результат его с коллегами экспериментов по смешению жанров рэп и джаз.

Также Бутман поделился с 5-tv.ru своим мнением о том, в чем причина частого использования фонограммы эстрадными певцами. По его словам, дело не в том, что это «модно», а в том, что из-за низкого уровня подготовки артистов тем приходится прибегать к вспомогательным средствам.

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