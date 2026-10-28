«Рэп в джазе»: Бутман о смелых музыкальных экспериментах

Бутман: смешение рэпа и джаза получилось органичным

Народный артист России Игорь Бутман со своими коллегами провел музыкальные опыты по соединению жанров рэп и джаз. Об этом композитор рассказал 5-tv.ru на гала-концерте в Государственном Кремлевском Дворце в честь своего 65-летия.

«Это тоже очень так органично. Мы уже пробовали и рэп в джазе, и соединять это все. И сегодня это будет, мне кажется, люди немножко улыбнутся от и неожиданности, и от того, как это все, как это все получается», — рассказал Бутман.

Результат экспериментов прозвучал на юбилейном концерте. Вместе с Бутманом там выступили его товарищи — пианист Олег Аккуратов, которого юбиляр назвал уникальным и замечательным музыкантом, а также приехавший из Санкт-Петербурга гитарист Гасан Багиров.

Ранее Бутман поделился с 5-tv.ru своим мнением о том, почему многие певцы российской эстрады используют фонограмму. По его мнению, причина кроется не в самой тенденции, а в том, что качество музыкального образования и подготовки артистов оставляет желать лучшего.

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