Мать отравила трехлетнюю дочь угарным газом в Хабаровске

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 34 0

Женщина включила прибор на полную мощность и ушла из дома.

Мать отравила трехлетнюю дочь угарным газом: фото

Фото: Telegram/ Следком Хабаровского края и ЕАО/ su_skr27

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Жительницу Хабаровска обвиняют в причинении смерти трехлетней дочери по неосторожности. По данным следствия, она вечером 29 апреля 2026 года оставила малышку одну в квартире с включенной на максимальную мощность электроплитой. Затем она заперла квартиру и просто ушла на всю ночь.

«В комнате произошло загорание горючих материалов, находившихся в месте установленного очага пожара при тепловом воздействии электронагревательного прибора. В результате пожара наступила смерть ребенка от отравления продуктами горения», — сообщили в ведомстве.

Следственный отдел утвердил обвинительное заключение по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Дело передано в суд.

Ранее в октябре шесть человек, в том числе мать и пятеро малолетних детей отравились угарным газом в Балашове Саратовской области. Предварительно сообщалось, что они могли пострадать из-за сломанного газового оборудования, следователи провели проверку по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Мать отравила трехлетнюю дочь угарным газом в Хабаровске

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Telegram/ Следком Хабаровского края и ЕАО/ su_skr27

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Telegram/ Следком Хабаровского края и ЕАО/ su_skr27

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