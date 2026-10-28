«Скоро будет встреча»: Трамп анонсировал переговоры с Путиным

Трамп анонсировал переговоры с Путиным в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс.

Кроме того, по словам главы Белого дома, в переговорах по урегулированию конфликта на Украине наметился значительный прогресс.

«Я думаю, что мы добиваемся большого прогресса в вопросе России и Украины… С президентом Путиным и президентом Зеленским… Совсем скоро будет организована встреча. И я думаю, что будет достигнут значительный прогресс», — сказал Трамп.

Президент США не стал уточнять, будет ли это трехсторонняя встреча, или же переговоры один на один.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новая двусторонняя встреча Путина и Трампа может состояться на саммите АТЭС в китайском Шэньчжене. По его словам, проект возможных переговоров пока что находится «на рабочем столе».

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