С высмеявшей социальные выплаты для жителей Камчатки журналисткой провели беседу

Руководство ГТРК «Камчатка» прокомментировало инцидент с ведущей новостной программы, которая рассмеялась, рассказывая об индексации социальных выплат. С журналисткой и всем, кто был причастен к происшествию, провели беседу.

Во время записи выпуска новостей, сообщает телеканал «360», ведущая начала смеяться, рассказывая об увеличении выплат инвалидам, ветеранам и гражданам с детьми. Из суммы размером около 1500 рублей 900 жители Камчатки смогут потратить на лекарства, 137 — на оплату санаторно-курортного лечения, 463 рубля — на оплату междугороднего или международного проезда. При этом даже городской проездной стоит немного больше — 465 рублей.

Озвучив эту информацию, девушка громко рассмеялась, подчеркнув, что она очень старалась сохранять невозмутимость, но не смогла. Также журналистка порадовалась, что не ведет программу в прямом эфире. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

Директор филиала камчатского ГТРК Алексей Костылев отметил, что пока серьезных мер к ведущей не применялось.

«Мы общались уже с ней и со всеми. Просто беседа», — цитирует ТАСС.

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