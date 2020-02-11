В Челябинске возник дефицит тест-полосок для больных диабетом

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Вместо того чтобы выдавать детям с сахарным диабетом тест-полоски для анализа крови положенные по закону, медики вынуждают их несколько раз в день бегать в поликлинику.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов, 5-tv.ru

Острый дефицит тест-полосок в Челябинске. Больные диабетом каждый день рискуют впасть в кому. При этом в местном управлении Минздрава уверяют, что делают все возможное для пациентов. Из-за чего возникли проблемы и как справляются больные люди — с подробностями корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Зименкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сколько нужно бегать для профилактики заболеваний сердца, диабета и онкологии.

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