В Челябинске возник дефицит тест-полосок для больных диабетом
Вместо того чтобы выдавать детям с сахарным диабетом тест-полоски для анализа крови положенные по закону, медики вынуждают их несколько раз в день бегать в поликлинику.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов, 5-tv.ru
Острый дефицит тест-полосок в Челябинске. Больные диабетом каждый день рискуют впасть в кому. При этом в местном управлении Минздрава уверяют, что делают все возможное для пациентов. Из-за чего возникли проблемы и как справляются больные люди — с подробностями корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Зименкин.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сколько нужно бегать для профилактики заболеваний сердца, диабета и онкологии.
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