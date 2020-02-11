В Челябинске возник дефицит тест-полосок для больных диабетом

Острый дефицит тест-полосок в Челябинске. Больные диабетом каждый день рискуют впасть в кому. При этом в местном управлении Минздрава уверяют, что делают все возможное для пациентов. Из-за чего возникли проблемы и как справляются больные люди — с подробностями корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Зименкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сколько нужно бегать для профилактики заболеваний сердца, диабета и онкологии.