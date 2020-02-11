В сети появилось архивное фото сына Плющенко и Рудковской

Фото маленького сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской покорило поклонников звездной семьи. В Instagram-канале Саши, известного в сети как Гном Гномыч, появилось фото с отцом семилетней давности. В кадре фигурист сидит в автомобиле с пристегнутым к нему спереди грудничком.

«Даже не верится, что я был таким маленьким гномиком», — говорится в подписи.

Instagram @gnomgnomych

За час умилительное фото набрало семь тысяч «лайков». Фанаты отметили, что на нем молодой отец выглядит как никогда счастливым. Другие удивились тому, как за столь небольшой срок мальчик из младенца вырос в звезду интернета. Александр делает большие успехи в фигурном катании вслед за родителем и уже покорил не одну ледовую арену в России и за рубежом.

«Как мило! Конечно, сейчас тоже. Папа выглядит счастливым»

«Боже, какой лапушка»!

«Такой ангелочек! Быстро летит время»;

«Зато сейчас такой большой молодец», — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Плющенко и Рудковской стал моделью.