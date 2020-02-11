В сети появилось архивное фото сына Плющенко и Рудковской
Фанатов умилил снимок Гном Гномыча семилетней давности.
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Фото, видео: Instagram @gnomgnomych
Фото маленького сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской покорило поклонников звездной семьи. В Instagram-канале Саши, известного в сети как Гном Гномыч, появилось фото с отцом семилетней давности. В кадре фигурист сидит в автомобиле с пристегнутым к нему спереди грудничком.
«Даже не верится, что я был таким маленьким гномиком», — говорится в подписи.
За час умилительное фото набрало семь тысяч «лайков». Фанаты отметили, что на нем молодой отец выглядит как никогда счастливым. Другие удивились тому, как за столь небольшой срок мальчик из младенца вырос в звезду интернета. Александр делает большие успехи в фигурном катании вслед за родителем и уже покорил не одну ледовую арену в России и за рубежом.
«Как мило! Конечно, сейчас тоже. Папа выглядит счастливым»
«Боже, какой лапушка»!
«Такой ангелочек! Быстро летит время»;
«Зато сейчас такой большой молодец», — откликнулись фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что сын Плющенко и Рудковской стал моделью.
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