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«Зазвездили мальчика»: Сын Плющенко и Рудковской стал моделью

, 4:38 | Василий Заика 26

Кадры, сделанные во время фотосессии для крупного бренда, опубликованы на странице Гном Гномыча в Instagram.

Фото: Instagram @gnomgnomych

Сын фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской стал моделью. На странице 7-летнего Александра опубликованы кадры, сделанные во время фотосессии для крупного бренда.

«Я в новой рекламной кампании… Самые крутые луки», — написано в посте.

На снимках юный фигурист позирует в спортивном костюме защитной расцветки, черно-белом брючном костюме с абстрактными узорами, а также оранжево-белом комплекте в паре с темнокожей девочкой.

Подписчики положительно оценили образы Гном Гномыча и оставили под фото несколько соответствующих комментариев. Несмотря на это, нашлись и те, кто посчитал, что мальчику рановато жить взрослой жизнью.

«Такой маленький, а уже все как серьезно!»

«Очень здорово!»

«Золотой ребенок»

«Ну Сашенька, ну молодец!»

«Зазвездили мальчика… Он же еще ребенок!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Плющенко и Рудковской раскрыл «тайну» с прошедшего дня рождения.

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