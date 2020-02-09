Российская актриса, супруга Павла Прилучного 30-летняя Агата Муцениеце опубликовала в Instagram «горячий» снимок. Такое поведение весьма необычно для знаменитости, пишут «Дни.ру». Обычно звезда отличается скромностью и не позволяет себе размещать откровенные фото.

На новой фотографии Агата Муцениеце предстала в очень дерзком образе. Артистка позирует в черных трусиках и пиджаке.

«Планы на вечер?» — поинтересовалась под постом жена Прилучного.

Instagram @agataagata

Поклонники Агаты Муцениеце пришли в полный восторг от опубликованного снимка. Фанаты не ожидали, что их кумир может быть настолько сексуальной и раскрепощенной. Пользователи осыпали любимицу множеством восхищенных комплиментов в комментариях.

«Огнище!»

«Крутой образ»;

«Шикарная!»

«Воу-воу-воу, полегче, красотка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агата Муцениеце показала подросшую дочку от Прилучного.